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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Дорофей Семёнов
Отец ребёнка: Семён Андреев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1802
Сын: Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
1802
Сын: Матвей Семёнов
Отец ребёнка: Семён Андреев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803
Сын: Исидор Семёнов
Отец ребёнка: Семён Андреев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий