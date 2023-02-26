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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Дорофей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Андреев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1802

Сын: Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
1802

Сын: Матвей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Андреев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803

Сын: Исидор Семёнов

Отец ребёнка: Семён Андреев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий

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