Агафия Корнилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Корнилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.
1798 г.р.
1796 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.05.1831

Муж: Иван (Григорьев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
31.07.1832

Муж: Дорофей Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.07.1834

Дочь: Мария Дорофеева

Отец ребёнка: Дорофей Семёнов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Матвеев

Смерть
Неизвестно
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