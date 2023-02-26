Агафия Корнилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.05.1831
Муж: Иван (Григорьев)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
31.07.1832
Муж: Дорофей Семёнов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.07.1834
Дочь: Мария Дорофеева
Отец ребёнка: Дорофей Семёнов
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Матвеев
Смерть
Неизвестно