Сорокин Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 21.12.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Петр
Мать ребёнка: Сорокина 1, Белова 2 Марфа Ефремова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов (Ур.Сорокин) Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Сорокина 1, Белова 2 Марфа Ефремова
Бракосочетание
Между ?.01.1910 и ?.09.1911
Омск, город Омск, Омская область
ГВ поступил на службу с 1 января1910. МЕ появляется в приходе Полуденной церкви 19 сентября 1911 г в качестве крестной МВ Сорокина.
Рождение ребёнка
09.07.1912
Дочь: Сухова (Сорокина) Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: Сорокина 1, Белова 2 Марфа Ефремова
Рождение ребёнка
20.09.1915
Сын: Сорокин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Сорокина 1, Белова 2 Марфа Ефремова
Павел Григорьевич Белов, Александра Васильевна Сорокина
Смерть
Около 21.12.1918
Предположительно ГВ, или после 1920 от тифа