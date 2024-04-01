Сорокин Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Григорий Васильевич

Сорокин Григорий Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 21.12.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Василий Дионисьев

Мать: Сорокина (Кузнецова) Феодосия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Петр

Мать ребёнка: Сорокина 1, Белова 2 Марфа Ефремова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов (Ур.Сорокин) Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Сорокина 1, Белова 2 Марфа Ефремова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Между ?.01.1910 и ?.09.1911

Жена: Сорокина 1, Белова 2 Марфа Ефремова

Омск, город Омск, Омская область
ГВ поступил на службу с 1 января1910. МЕ появляется в приходе Полуденной церкви 19 сентября 1911 г в качестве крестной МВ Сорокина.
Рождение ребёнка
09.07.1912

Дочь: Сухова (Сорокина) Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Сорокина 1, Белова 2 Марфа Ефремова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.09.1915

Сын: Сорокин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Сорокина 1, Белова 2 Марфа Ефремова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Павел Григорьевич Белов, Александра Васильевна Сорокина
Смерть
Около 21.12.1918
Предположительно ГВ, или после 1920 от тифа

Мы используем куки для улучшения работы сайта.