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Чевская Павла Евгеньевна
Чевская Павла Евгеньевна
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
1864
Дата смерти
До 1883
Пол
Женский
Отец
Чевский Евгений Виссарионович
1834 г.р.
Мать
Чевская Павла Ивановна
1838 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец:
Чевский Евгений Виссарионович
Мать:
Чевская Павла Ивановна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Смерть
До 1883
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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