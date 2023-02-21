Чевская Павла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Чевская Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Чевский Евгений Виссарионович
Сын: Чевский Евгений Евгеньевич
Отец ребёнка: Чевский Евгений Виссарионович
Дочь: Чевская Павла Евгеньевна
Отец ребёнка: Чевский Евгений Виссарионович
Дочь: Чевская Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Чевский Евгений Виссарионович
Дочь: Чевская Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Чевский Евгений Виссарионович
Сын: Чевский Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Чевский Евгений Виссарионович
Дочь: Чевская Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Чевский Евгений Виссарионович
Сын: Чевский Константин Евгеньевич
Отец ребёнка: Чевский Евгений Виссарионович
Дочь: Чевская Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Чевский Евгений Виссарионович
Дочь: Чевская Павла Евгеньевна
Отец ребёнка: Чевский Евгений Виссарионович