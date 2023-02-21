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Чевская Павла Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Чевская Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Чевский Евгений Виссарионович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1863

Муж: Чевский Евгений Виссарионович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Чевский Евгений Евгеньевич

Отец ребёнка: Чевский Евгений Виссарионович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Чевская Павла Евгеньевна

Отец ребёнка: Чевский Евгений Виссарионович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Чевская Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Чевский Евгений Виссарионович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Чевская Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Чевский Евгений Виссарионович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Чевский Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Чевский Евгений Виссарионович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Чевская Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Чевский Евгений Виссарионович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Чевский Константин Евгеньевич

Отец ребёнка: Чевский Евгений Виссарионович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Чевская Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Чевский Евгений Виссарионович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Чевская Павла Евгеньевна

Отец ребёнка: Чевский Евгений Виссарионович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
1885
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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