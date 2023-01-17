Беспалов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалов Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1939

Сын: Беспалов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Столетняя Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столетняя Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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