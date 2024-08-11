Гольцова (Шестакова) Евдокия Трифоновна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1787 ст.
Рождение ребёнка
1790
Сын: Гольцов Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Гольцов Игнат Никитич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Шмакова (Гольцова) Устинья Игнатьевна
Отец ребёнка: Гольцов Игнат Никитич
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Гольцов Игнат Никитич
Смерть
Неизвестно