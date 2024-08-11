Гольцова (Шестакова) Евдокия Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольцова (Шестакова) Евдокия Трифоновна

Место рождения

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
03.07.1787 ст.

Муж: Гольцов Игнат Никитич

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Гольцов Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Гольцов Игнат Никитич

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Шмакова (Гольцова) Устинья Игнатьевна

Отец ребёнка: Гольцов Игнат Никитич

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Гольцов Викул Игнатьевич

Отец ребёнка: Гольцов Игнат Никитич

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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