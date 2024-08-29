Гольцов Викул Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гольцова Василиса
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Гольцова) Матрона Викуловна
Мать ребёнка: Гольцова Василиса
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Гольцова) Агафия Викуловна
Мать ребёнка: Гольцова Василиса
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Гольцова Василиса
Смерть
1834
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Гольцова Василиса