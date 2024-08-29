Гольцов Викул Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГольцов Викул Игнатьевич

Гольцов Викул Игнатьевич

Место рождения

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Гольцов Игнат Никитич

Мать: Гольцова (Шестакова) Евдокия Трифоновна

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гольцова Василиса

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Гольцова) Матрона Викуловна

Мать ребёнка: Гольцова Василиса

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Гольцова) Агафия Викуловна

Мать ребёнка: Гольцова Василиса

Рождение ребёнка
1834

Сын: Гольцов Федор Викулович

Мать ребёнка: Гольцова Василиса

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1834
Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Гольцов Яков Викулович

Мать ребёнка: Гольцова Василиса

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.