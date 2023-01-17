село Верхнесуерское, село Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Верхнесуерское

Варгашинский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Ялуторовский округ
3558Верх-Суерское, с. каз.при рч. Суере.10027219447452Церковь православная 1. Волостное правление. Торжки: 23 апреля, 8 мая, 26 сентября и 26 ноября.
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ялуторовский уезд, Верхсуерская волость
Верх-Суерское с., при рч. Суери, на зем. тр.470904101
Шаршина д., при рч. Суери, на прос. дор.47090½½262
Шестакова д., при рч. Суери, на прос. дор.4719011542

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Варгашинский район
98854Верхнесуерскоесело55°55'00"66°19'00"N-42-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Варгашинский муниципальный район, Сельское поселение Верхнесуерский сельсовет
37606413101с Верхнесуерскоесело
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