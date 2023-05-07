Прощаков Ипполит Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1848
Дата смерти09.05.1911
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1848
Отец: Прощаков Александр Данилович
Мать: Прощакова ? ?
Рождение ребёнка
26.07.1885
Дочь: Бабкина Александра Ипполитовна
Мать ребёнка: Прощакова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
14.11.1888
Дочь: Тимкова Зинаида Ипполитовна
Мать ребёнка: Прощакова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1895
Дочь: Сербинова Надежда Ипполитовна
Мать ребёнка: Прощакова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
04.01.1899
Сын: Прощаков Николай Ипполитович
Мать ребёнка: Прощакова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1902
Дочь: Прощакова Наталия Ипполитовна
Мать ребёнка: Прощакова Елизавета Ивановна
Смерть
09.05.1911