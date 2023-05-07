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Прощаков Ипполит Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1848

Дата смерти

09.05.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1848

Отец: Прощаков Александр Данилович

Мать: Прощакова ? ?

Рождение ребёнка
26.07.1885

Дочь: Бабкина Александра Ипполитовна

Мать ребёнка: Прощакова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
14.11.1888

Дочь: Тимкова Зинаида Ипполитовна

Мать ребёнка: Прощакова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
05.04.1895

Дочь: Сербинова Надежда Ипполитовна

Мать ребёнка: Прощакова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
04.01.1899

Сын: Прощаков Николай Ипполитович

Мать ребёнка: Прощакова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
21.09.1902

Дочь: Прощакова Наталия Ипполитовна

Мать ребёнка: Прощакова Елизавета Ивановна

Смерть
09.05.1911
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