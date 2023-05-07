Прощакова (Прохорова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Прохоров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1885
Дочь: Бабкина Александра Ипполитовна
Отец ребёнка: Прощаков Ипполит Александрович
Рождение ребёнка
14.11.1888
Дочь: Тимкова Зинаида Ипполитовна
Отец ребёнка: Прощаков Ипполит Александрович
Рождение ребёнка
05.04.1895
Дочь: Сербинова Надежда Ипполитовна
Отец ребёнка: Прощаков Ипполит Александрович
Рождение ребёнка
04.01.1899
Сын: Прощаков Николай Ипполитович
Отец ребёнка: Прощаков Ипполит Александрович
Рождение ребёнка
21.09.1902
Дочь: Прощакова Наталия Ипполитовна
Отец ребёнка: Прощаков Ипполит Александрович
Смерть
1944