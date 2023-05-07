Прощакова (Прохорова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрощакова (Прохорова) Елизавета Ивановна

Прощакова (Прохорова) Елизавета Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Прохоров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1885

Дочь: Бабкина Александра Ипполитовна

Отец ребёнка: Прощаков Ипполит Александрович

Рождение ребёнка
14.11.1888

Дочь: Тимкова Зинаида Ипполитовна

Отец ребёнка: Прощаков Ипполит Александрович

Рождение ребёнка
05.04.1895

Дочь: Сербинова Надежда Ипполитовна

Отец ребёнка: Прощаков Ипполит Александрович

Рождение ребёнка
04.01.1899

Сын: Прощаков Николай Ипполитович

Отец ребёнка: Прощаков Ипполит Александрович

Рождение ребёнка
21.09.1902

Дочь: Прощакова Наталия Ипполитовна

Отец ребёнка: Прощаков Ипполит Александрович

Смерть
1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close