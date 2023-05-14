Прощакова ? ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1848
Сын: Прощаков Ипполит Александрович
Отец ребёнка: Прощаков Александр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прощаков Пётр Александрович
Отец ребёнка: Прощаков Александр Данилович
Смерть
Неизвестно