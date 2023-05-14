Прощакова ? ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прощакова ? ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1848

Сын: Прощаков Ипполит Александрович

Отец ребёнка: Прощаков Александр Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прощаков Пётр Александрович

Отец ребёнка: Прощаков Александр Данилович

Смерть
Неизвестно
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