Теплова (Мейендорф) Александра Васильевна
женский, родилась 29.10.1907, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 08.11.2008, г. Редингтон, округ Хантердон, Нью-Джерси, США
ОтецМейендорф Василий Фёдорович1875 г.р.
МатьМейендорф Софья Феофиловна10.03.1883 г.р.
Супруги
Теплов Григорий Алексеевич27.08.1905 г.р.
Дети
Теплов Алексей ГригорьевичНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
29.10.1907
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теплов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Теплов Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.2008
г. Редингтон, округ Хантердон, Нью-Джерси, США