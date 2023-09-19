Теплова (Мейендорф) Александра Васильевна 29.10.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Теплова (Мейендорф) Александра Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 29.10.1907, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 08.11.2008, г. Редингтон, округ Хантердон, Нью-Джерси, США

Отец
Мейендорф Василий Фёдорович1875 г.р.
Мать
Мейендорф Софья Феофиловна10.03.1883 г.р.
Супруги
Теплов Григорий Алексеевич27.08.1905 г.р.
Дети
Теплов Алексей ГригорьевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1907

Отец: Мейендорф Василий Фёдорович

Мать: Мейендорф Софья Феофиловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Теплов Григорий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теплов Григорий Алексеевич

Смерть
08.11.2008
г. Редингтон, округ Хантердон, Нью-Джерси, США

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