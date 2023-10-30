Теплов Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения27.08.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теплов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Теплова Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Место погребения: Tewksbury, Hunterdon County, NJ, United States