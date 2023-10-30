Теплов Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплов Григорий Алексеевич

Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

27.08.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Теплова Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплова Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
Место погребения: Tewksbury, Hunterdon County, NJ, United States
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