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Мейендорф Василий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Около 1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Мейендорф Фёдор Егорович

Мать: Мейендорф (Олсуфьевa) Мария Васильевна

Бракосочетание
1907

Жена: Мейендорф Софья Феофиловна

Рождение ребёнка
29.10.1907

Дочь: Теплова (Мейендорф) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Мейендорф Софья Феофиловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.11.1909

Дочь: Мейендорф Майя (Мария) Васильевна

Мать ребёнка: Мейендорф Софья Феофиловна

Смерть
Около 1945

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