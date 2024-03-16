Мейендорф Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиОколо 1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
29.10.1907
Дочь: Теплова (Мейендорф) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Мейендорф Софья Феофиловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.11.1909
Дочь: Мейендорф Майя (Мария) Васильевна
Мать ребёнка: Мейендорф Софья Феофиловна
Смерть
Около 1945