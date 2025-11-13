Мейендорф Софья Феофиловна
женский, родилась 10.03.1883, Ницца
умерла 1961
ОтецФон Мейендорф Феофил (Богдан) Егорович04.08.1838 г.р.
МатьФон Мейендорф (Шувалова) Елена Павловна08.06.1857 г.р.
Супруги
Мейендорф Василий Фёдорович1875 г.р.
Дети
Теплова (Мейендорф) Александра Васильевна29.10.1907 г.р.
Мейендорф Майя (Мария) Васильевна30.11.1909 г.р.
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Место
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Рождение
10.03.1883
Бракосочетание
1907
Рождение ребёнка
29.10.1907
Дочь: Теплова (Мейендорф) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Мейендорф Василий Фёдорович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.11.1909
Дочь: Мейендорф Майя (Мария) Васильевна
Отец ребёнка: Мейендорф Василий Фёдорович
Смерть
1961