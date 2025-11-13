Мейендорф Софья Феофиловна 10.03.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Мейендорф Софья Феофиловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 10.03.1883, Ницца

умерла 1961

Отец
Фон Мейендорф Феофил (Богдан) Егорович04.08.1838 г.р.
Мать
Фон Мейендорф (Шувалова) Елена Павловна08.06.1857 г.р.
Супруги
Мейендорф Василий Фёдорович1875 г.р.
Дети
Теплова (Мейендорф) Александра Васильевна29.10.1907 г.р.
Мейендорф Майя (Мария) Васильевна30.11.1909 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1883

Отец: Фон Мейендорф Феофил (Богдан) Егорович

Мать: Фон Мейендорф (Шувалова) Елена Павловна

Бракосочетание
1907

Муж: Мейендорф Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
29.10.1907

Дочь: Теплова (Мейендорф) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Мейендорф Василий Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
30.11.1909

Дочь: Мейендорф Майя (Мария) Васильевна

Отец ребёнка: Мейендорф Василий Фёдорович

Смерть
1961

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