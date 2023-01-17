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Прохорова Татьяна Васильевна

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Место рождения

Анциферово, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Анциферово, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.10.1903

Сын: Прохоров Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Прохоров Григорий Андреевич

Анциферово, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Прохоров Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Прохоров Григорий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Прохоров Григорий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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