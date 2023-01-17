Прохорова Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1903
Сын: Прохоров Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Прохоров Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Прохоров Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Прохоров Григорий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Прохоров Григорий Андреевич
Смерть
Неизвестно