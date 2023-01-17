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Прохоров Павел Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прохоров Григорий Андреевич

Мать: Прохорова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Катерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Павловна

Мать ребёнка: Катерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина

Смерть
1955
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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