Прохоров Павел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1955
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Катерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Павловна
Мать ребёнка: Катерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина
Смерть
1955
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область