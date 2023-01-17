Прохоров Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения16.10.1903
Дата смерти12.04.1975
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.47
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прохорова Ольга Михайловна
Рождение
16.10.1903
Бракосочетание
1924 ст.
Вышла замуж в 17 лет. Муж (Иван) ушел в армию (3-4 года). Жила с матерью мужа и ее сестрой Феклой. Работала.
Рождение ребёнка
11.03.1927
Мать ребёнка: Прохорова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
04.01.1931
Мать ребёнка: Прохорова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Прохоров Валентин Иванович
Мать ребёнка: Прохорова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
24.05.1941
Дочь: Макеенок Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Прохорова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
22.12.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прохорова Ольга Михайловна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
12.04.1975