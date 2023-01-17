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Прохоров Иван Григорьевич

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Место рождения

Анциферово, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

16.10.1903

Дата смерти

12.04.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.47

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прохорова Ольга Михайловна

Рождение
16.10.1903

Отец: Прохоров Григорий Андреевич

Мать: Прохорова Татьяна Васильевна

Анциферово, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1924 ст.

Жена: Прохорова Ольга Михайловна

Вышла замуж в 17 лет. Муж (Иван) ушел в армию (3-4 года). Жила с матерью мужа и ее сестрой Феклой. Работала.
Рождение ребёнка
11.03.1927

Сын: Прохоров Леонид Иванович

Мать ребёнка: Прохорова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
04.01.1931

Сын: Прохоров Юрий Иванович

Мать ребёнка: Прохорова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Прохоров Валентин Иванович

Мать ребёнка: Прохорова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
24.05.1941

Дочь: Макеенок Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Прохорова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
22.12.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прохорова Ольга Михайловна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
12.04.1975
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