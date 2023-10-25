Сафронов Иван Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронов Иван Егоров

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Место рождения

из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Сафронов Егор Осипов

Мать: Сафронова Елена Авдеева

из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
Рождение ребёнка
1755

Сын: Сафронов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Сафронова Федосья Осипова

из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
Смерть
Неизвестно
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