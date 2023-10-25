Сафронов Иван Егоров
Место рожденияиз г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Сафронов Егор Осипов
Мать: Сафронова Елена Авдеева
из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Сафронова Федосья Осипова
из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
Смерть
Неизвестно