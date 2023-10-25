Сафронов Егор Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафронов Егор Осипов

Сафронов Егор Осипов

avatar

Место рождения

из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1661 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Сафронов Осип Степанов

Мать: не указана

из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
вдов ппр 45 лет ннл 64 лет
Рождение ребёнка
1740

Сын: Сафронов Иван Егоров

Мать ребёнка: Сафронова Елена Авдеева

из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close