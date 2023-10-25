Сафронов Егор Осипов
Место рожденияиз г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Сафронов Осип Степанов
из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
вдов ппр 45 лет ннл 64 лет
Рождение ребёнка
1740
Сын: Сафронов Иван Егоров
Мать ребёнка: Сафронова Елена Авдеева
из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
Смерть
Неизвестно