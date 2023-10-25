Сафронова Федосья Осипова
Место рожденияиз г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
взята в деревне Завьяловой у крестьянина Шипунова
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Сафронов Иван Егоров
из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
Смерть
Неизвестно