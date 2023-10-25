Сафронова Федосья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова Федосья Осипова

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Место рождения

из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
взята в деревне Завьяловой у крестьянина Шипунова
Рождение ребёнка
1755

Сын: Сафронов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Сафронов Иван Егоров

из г. Тары, Вилюсов из Томской волости Ваганской слободы
Смерть
Неизвестно
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