Грибкова (Пылаева) Александра Иовлевна
Место рождения
Дата рождения16.04.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1898
Отец: Пылаев Иов Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Отец ребёнка: Грибков Арсений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Грибков Арсений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Грибков Арсений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грибков Арсений
Крещение
18.04.1898
Смерть
Неизвестно