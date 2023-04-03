Грибкова (Пылаева) Александра Иовлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрибкова (Пылаева) Александра Иовлевна

Грибкова (Пылаева) Александра Иовлевна

Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

16.04.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1898

Отец: Пылаев Иов Федоров

Мать: Пылаева Анастасия Иванова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: Грибков Арсений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Грибков Арсений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Грибков Арсений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибков Арсений

Крещение
18.04.1898
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.