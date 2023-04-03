Грибков Арсений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибков Арсений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Мать ребёнка: Грибкова (Пылаева) Александра Иовлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Грибкова (Пылаева) Александра Иовлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Грибкова (Пылаева) Александра Иовлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибкова (Пылаева) Александра Иовлевна

Смерть
Неизвестно

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