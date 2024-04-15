Щербаков Евдоким Минаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Щербаков Минай Семенович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Щербаков Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Щербаков Арон Евдокимович
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1846
Дочь: Лемишенко Любовь Евдокимовна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Шепиль Пелагея Евдокимовна
Место жительства
С 1846
переведен одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова, той же что на Ломне | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
переведен одного владения в Кровную | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LX-J?i=448&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LD-1?i=449&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1848