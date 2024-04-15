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Щербаков Евдоким Минаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Щербаков Минай Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Щербаков Михаил Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Щербаков Арон Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1843 и 1846

Дочь: Лемишенко Любовь Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Шепиль Пелагея Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1846
Кровное, Сумська область
переведен одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова, той же что на Ломне | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
переведен одного владения в Кровную | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LX-J?i=448&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Евдокия Авраамовна

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LD-1?i=449&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1848
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