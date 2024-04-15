Щербаков Арон Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1841
Отец: Щербаков Евдоким Минаевич
Место жительства
С 1846
переведен одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова, той же что на Ломне | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
переведен одного владения в Кровную | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LX-J?i=448&cat=3007372
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
08.08.1863 ст.
Сын: Щербаков Емельян Миронович
Мать ребёнка: Щербакова Агриппина Михайловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1X-C?i=650&cc=3511744
Рождение ребёнка
12.12.1865 ст.
Сын: Щербаков Спиридон Ааронович
Мать ребёнка: Щербакова Агриппина Михайловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GSMZ?i=81&cc=3511744
Рождение ребёнка
11.10.1867 ст.
Дочь: Параскева Аароновна
Мать ребёнка: Щербакова Агриппина Михайловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7MH-4?i=554&cc=3511744
Рождение ребёнка
01.11.1869 ст.
Дочь: Матрона Аароновна
Мать ребёнка: Щербакова Агриппина Михайловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JF-K?i=219&cc=3511744
Восприемник
30.11.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Андрей Иванович Ковалев
Рождение ребёнка
26.10.1874 ст.
Дочь: Анастасия Аароновна
Мать ребёнка: Щербакова Агриппина Михайловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XM-D?i=705&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно