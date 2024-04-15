(Щербакова) Матрона Аароновна
Место рождения
Дата рождения01.11.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1869 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JF-K?i=219&cc=3511744
Крещение
01.11.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
07.09.1903 ст.
Еким Андреевич Котенко
Восприемник
09.04.1906 ст.
Терентий Андреевич Котенко
Смерть
Неизвестно