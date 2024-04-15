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Щербаков Емельян Миронович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

08.08.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1863 ст.

Отец: Щербаков Арон Евдокимович

Мать: Щербакова Агриппина Михайловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1X-C?i=650&cc=3511744
Крещение
08.08.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Бракосочетание
03.11.1885 ст.

Жена: Щербакова Варвара Артемовна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PH-W?i=313&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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