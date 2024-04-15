Щербакова (Гончаренко) Варвара Артемовна
Место рождения
Дата рождения01.12.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1864 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBG-R?i=727&cc=3511744
Крещение
02.12.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
28.06.1884 ст.
Павел Иванович Гончаренко
Восприемник
14.10.1885 ст.
Назар Иванович Гончаренко
Бракосочетание
03.11.1885 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PH-W?i=313&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
04.02.1888 ст.
Анна Яковлевна (Белокур) Скорик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно