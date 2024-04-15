Щербакова (Гончаренко) Варвара Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Гончаренко) Варвара Артемовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

01.12.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1864 ст.

Отец: Гончаренко Артемий Степанович

Мать: Гончаренко Анна Федоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBG-R?i=727&cc=3511744
Крещение
02.12.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
28.06.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Иванович Гончаренко
Восприемник
14.10.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Назар Иванович Гончаренко
Бракосочетание
03.11.1885 ст.

Муж: Щербаков Емельян Миронович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PH-W?i=313&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
04.02.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Анна Яковлевна (Белокур) Скорик
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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