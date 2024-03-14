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Гончаренко Артемий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

24.09.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Гончаренко Степан Никифорович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончаренко Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончаренко Феодосия Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
24.09.1892 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально
Похороны
26.09.1892 ст.
на отведенном кладбище
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