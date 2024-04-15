Гончаренко Степан Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти25.01.1891 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Гончаренко Никифор
Рождение ребёнка
1823
Сын: Гончаренко Гордей Степанович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Гончаренко Артемий Степанович
Рождение ребёнка
Между 1828 и 1831
Сын: Гончаренко Андрей Степанович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.01.1891 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
27.01.1891 ст.
на отведенном кладбище