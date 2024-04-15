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Гончаренко Степан Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

25.01.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Гончаренко Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Гончаренко Гордей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Гончаренко Артемий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1828 и 1831

Сын: Гончаренко Андрей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончаренко Вера Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
25.01.1891 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от старости
Похороны
27.01.1891 ст.
на отведенном кладбище
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