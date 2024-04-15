Кощиенко \\ Гончаренко Феодосия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощиенко \\ Гончаренко Феодосия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

10.02.1876 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.04.1873 ст.

Муж: Гончаренко Артемий Степанович

Хотень, Сумська область
поручители: Василий Коноваленко и Степан Пархоменко, Никифор Андрияенко и Мирон Белокур | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XV... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Константиновка, Сумська область
Смерть
10.02.1876 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кровотечения
Похороны
12.02.1876 ст.
на кладбище
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