Кощиенко \\ Гончаренко Феодосия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти10.02.1876 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.04.1873 ст.
Хотень, Сумська область
поручители: Василий Коноваленко и Степан Пархоменко, Никифор Андрияенко и Мирон Белокур | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XV... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Константиновка, Сумська область
Смерть
10.02.1876 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кровотечения
Похороны
12.02.1876 ст.
на кладбище