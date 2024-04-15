Щербаков Минай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811
Рождение ребёнка
1815
Сын: Щербаков Евдоким Минаевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Щербаков Григорий Минаевич
Рождение ребёнка
1825
Место жительства
С 1846
переведен одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова, той же что на Ломне | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
переведен одного владения в Кровную | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LX-J?i=448&cat=3007372
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Василий Минаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно