Шепиль (Щербакова) Пелагея Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Щербаков Евдоким Минаевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
01.12.1864 ст.
Варвара Авраамовна Лемешенко
Восприемник
14.02.1865 ст.
Федор Григорьевич Щербаков
Восприемник
04.11.1865 ст.
Павел Захарович Кибиков
Восприемник
12.12.1865 ст.
Спиридон Ааронович Щербаков
Бракосочетание
30.10.1866 ст.
поручители: по жениху - села Хотени Григорий Дегтярев и Роман Сорока, по невесте - деревни Кровной Михаил Ковалев и Савва Щербаков | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.fam... Показать все
Восприемник
01.11.1869 ст.
Матрона Аароновна Щербакова
Восприемник
21.04.1873 ст.
Александра Авраамовна (Лемишенко) Белокур
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно