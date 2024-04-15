Шепиль (Щербакова) Пелагея Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепиль (Щербакова) Пелагея Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1815 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Щербаков Евдоким Минаевич

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
01.12.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Варвара Авраамовна Лемешенко
Восприемник
14.02.1865 ст.
Хотень, Сумська область
Федор Григорьевич Щербаков
Восприемник
04.11.1865 ст.
Хотень, Сумська область
Павел Захарович Кибиков
Восприемник
12.12.1865 ст.
Хотень, Сумська область
Спиридон Ааронович Щербаков
Бракосочетание
30.10.1866 ст.

Муж: Шепило ? Афанасий Иванович

Хотень, Сумська область
поручители: по жениху - села Хотени Григорий Дегтярев и Роман Сорока, по невесте - деревни Кровной Михаил Ковалев и Савва Щербаков | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.fam... Показать все
Восприемник
01.11.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Матрона Аароновна Щербакова
Восприемник
21.04.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Александра Авраамовна (Лемишенко) Белокур
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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