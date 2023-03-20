(Рейгродская) Елизавета Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1899
Дочь: Воробьева Мария (Мирра) Самуиловна
Отец ребёнка: Кизильштейн Самуил Исаакович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кизельштейн Исаак Самуилович
Отец ребёнка: Кизильштейн Самуил Исаакович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова (меллер) Зинаида Самуиловна
Отец ребёнка: Кизильштейн Самуил Исаакович
Смерть
Неизвестно