(Рейгродская) Елизавета Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рейгродская) Елизавета Вениаминовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1899

Дочь: Воробьева Мария (Мирра) Самуиловна

Отец ребёнка: Кизильштейн Самуил Исаакович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кизельштейн Исаак Самуилович

Отец ребёнка: Кизильштейн Самуил Исаакович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова (меллер) Зинаида Самуиловна

Отец ребёнка: Кизильштейн Самуил Исаакович

Смерть
Неизвестно
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