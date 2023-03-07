Кизильштейн Самуил Исаакович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1899
Дочь: Воробьева Мария (Мирра) Самуиловна
Мать ребёнка: Елизавета Вениаминовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кизельштейн Исаак Самуилович
Мать ребёнка: Елизавета Вениаминовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова (меллер) Зинаида Самуиловна
Мать ребёнка: Елизавета Вениаминовна
Смерть
Неизвестно