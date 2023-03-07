Кизильштейн Самуил Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизильштейн Самуил Исаакович

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Место рождения

Краснокаменка, Ялта, Республика Крым

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Краснокаменка, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
23.05.1899

Дочь: Воробьева Мария (Мирра) Самуиловна

Мать ребёнка: Елизавета Вениаминовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кизельштейн Исаак Самуилович

Мать ребёнка: Елизавета Вениаминовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова (меллер) Зинаида Самуиловна

Мать ребёнка: Елизавета Вениаминовна

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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