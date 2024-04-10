Прозоров Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Прозоров Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Прозоров Александр Иванович
Мать ребёнка: Прозорова Федосья Георгиевна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Прозорова Федосья Георгиевна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Прозорова Федосья Георгиевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Прозоров Николай Иванович
Мать ребёнка: Прозорова Федосья Георгиевна
Смерть
1940