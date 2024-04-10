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Прозоров Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

EI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Прозоров Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Прозоров Александр Иванович

Мать ребёнка: Прозорова Федосья Георгиевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Прозоров Павел Иванович

Мать ребёнка: Прозорова Федосья Георгиевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Прозоров Федор Иванович

Мать ребёнка: Прозорова Федосья Георгиевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Прозоров Николай Иванович

Мать ребёнка: Прозорова Федосья Георгиевна

Смерть
1940

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