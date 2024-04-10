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Прозоров Павел Иванович

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Место рождения

село Голяевка, Саратовской области, Россия

Дата рождения

1921

Дата смерти

07.10.1986

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

EI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Прозоров Иван Петрович

Мать: Прозорова Федосья Георгиевна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прозорова (Чеботарева) Галина Васильевна

Рождение ребёнка
17.07.1953

Дочь: Прозорова (Прозорова) Лидия Павловна

Мать ребёнка: Прозорова (Чеботарева) Галина Васильевна

Смерть
07.10.1986
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Похороны
Неизвестно
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

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