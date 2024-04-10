Прозоров Павел Иванович
Место рождениясело Голяевка, Саратовской области, Россия
Дата рождения1921
Дата смерти07.10.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прозорова (Чеботарева) Галина Васильевна
Рождение ребёнка
17.07.1953
Дочь: Прозорова (Прозорова) Лидия Павловна
Мать ребёнка: Прозорова (Чеботарева) Галина Васильевна
Смерть
07.10.1986
Похороны
Неизвестно