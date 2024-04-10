Прозорова Федосья Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Прозоров Александр Иванович
Отец ребёнка: Прозоров Иван Петрович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Прозоров Иван Петрович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Прозоров Иван Петрович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Прозоров Николай Иванович
Отец ребёнка: Прозоров Иван Петрович
Смерть
1986
Похороны
Неизвестно