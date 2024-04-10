Прозорова Федосья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прозорова Федосья Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

EI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Прозоров Александр Иванович

Отец ребёнка: Прозоров Иван Петрович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Прозоров Павел Иванович

Отец ребёнка: Прозоров Иван Петрович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Прозоров Федор Иванович

Отец ребёнка: Прозоров Иван Петрович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Прозоров Николай Иванович

Отец ребёнка: Прозоров Иван Петрович

Смерть
1986
Похороны
Неизвестно

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