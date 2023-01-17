Фомина (Волчкова) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Волчкова) Анна Васильева

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Волчков Василий Антипов

Мать: Волчкова Марфа Никитина

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.11.1884

Дочь: Анна Евсеевна

Отец ребёнка: Фомин Евсевий Николаев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.07.1887

Дочь: Ольга Евсеевна

Отец ребёнка: Фомин Евсевий Николаев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.09.1892

Дочь: Елизавета Евсеевна

Отец ребёнка: Фомин Евсевий Николаев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.10.1894

Сын: Фомин Яков Евсеевич

Отец ребёнка: Фомин Евсевий Николаев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.07.1900

Дочь: Мария Евсеевна

Отец ребёнка: Фомин Евсевий Николаев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.06.1906

Дочь: Марфа Евсеевна

Отец ребёнка: Фомин Евсевий Николаев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Евсевий Николаев

Смерть
Неизвестно
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