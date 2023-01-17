Фомина (Волчкова) Анна Васильева
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Волчков Василий Антипов
Мать: Волчкова Марфа Никитина
Рождение ребёнка
27.11.1884
Дочь: Анна Евсеевна
Отец ребёнка: Фомин Евсевий Николаев
Рождение ребёнка
04.07.1887
Дочь: Ольга Евсеевна
Отец ребёнка: Фомин Евсевий Николаев
Рождение ребёнка
02.09.1892
Дочь: Елизавета Евсеевна
Отец ребёнка: Фомин Евсевий Николаев
Рождение ребёнка
22.10.1894
Сын: Фомин Яков Евсеевич
Отец ребёнка: Фомин Евсевий Николаев
Рождение ребёнка
21.07.1900
Дочь: Мария Евсеевна
Отец ребёнка: Фомин Евсевий Николаев
Рождение ребёнка
26.06.1906
Дочь: Марфа Евсеевна
Отец ребёнка: Фомин Евсевий Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно