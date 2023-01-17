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Фомин Яков Евсеевич

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

22.10.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1894

Отец: Фомин Евсевий Николаев

Мать: Фомина Анна Васильева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.10.1913

Сын: Фомин Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Фомина Дарья Андрияновна

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.10.1915

Сын: Фомин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Фомина Дарья Андрияновна

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
После ?.11.1915
Рядовой
Демобилизация
До 1917
Военная служба
Около 1918
РККА
Красноармеец
Демобилизация
15.11.1920
Уволен со службы по пункту 2 (два мужчины)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Дарья Андрияновна

Смерть
Неизвестно
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