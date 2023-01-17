Фомин Яков Евсеевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1894
Отец: Фомин Евсевий Николаев
Мать: Фомина Анна Васильева
Рождение ребёнка
21.10.1913
Мать ребёнка: Фомина Дарья Андрияновна
Рождение ребёнка
28.10.1915
Сын: Фомин Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Фомина Дарья Андрияновна
Военная служба
После ?.11.1915
Рядовой
Демобилизация
До 1917
Военная служба
Около 1918
РККА
Красноармеец
Демобилизация
15.11.1920
Уволен со службы по пункту 2 (два мужчины)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Дарья Андрияновна
Смерть
Неизвестно