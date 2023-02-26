Новиков Иван Фёдоров
Место рожденияд.Подберезье Калужской губ.
Дата рождения1854
Дата смерти01.05.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.?.1881
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1885
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Афанасьева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1891
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Афанасьева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1901
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Афанасьева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1903
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Афанасьева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
01.05.1908
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от простуды