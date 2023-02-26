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Новиков Иван Фёдоров

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Место рождения

д.Подберезье Калужской губ.

Дата рождения

1854

Дата смерти

01.05.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Фёдор

Мать: ?

д.Подберезье Калужской губ.
Бракосочетание
25.?.1881

Жена: Новикова Татьяна Афанасьева

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Новиков Михаил Иванов

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Афанасьева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1891

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Афанасьева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.04.1901

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Афанасьева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1903

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Афанасьева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
01.05.1908
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от простуды
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