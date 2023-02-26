Неучев Фёдор (Федот) Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неучев Фёдор (Федот) Семёнов

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Неучев Семён Ильин

Мать: Неучева Елена Никитина

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
02.?.1839

Жена: Неучева Лукерья (Гликерия) Тимофеева

Рождение ребёнка
05.02.1846

Сын: Неучев Дмитрий Фёдоров

Мать ребёнка: Неучева Лукерья (Гликерия) Тимофеева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1849

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Неучева Лукерья (Гликерия) Тимофеева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1852

Дочь: Варвара Фёдорова

Мать ребёнка: Неучева Лукерья (Гликерия) Тимофеева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1854

Дочь: Елена Фёдорова

Мать ребёнка: Неучева Лукерья (Гликерия) Тимофеева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1861

Дочь: Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Неучева Лукерья (Гликерия) Тимофеева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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