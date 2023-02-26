Неучев Фёдор (Федот) Семёнов
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Неучев Семён Ильин
Мать: Неучева Елена Никитина
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
02.?.1839
Рождение ребёнка
05.02.1846
Мать ребёнка: Неучева Лукерья (Гликерия) Тимофеева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1849
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Неучева Лукерья (Гликерия) Тимофеева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1852
Дочь: Варвара Фёдорова
Мать ребёнка: Неучева Лукерья (Гликерия) Тимофеева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1854
Дочь: Елена Фёдорова
Мать ребёнка: Неучева Лукерья (Гликерия) Тимофеева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1861
Дочь: Евдокия Фёдорова
Мать ребёнка: Неучева Лукерья (Гликерия) Тимофеева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно