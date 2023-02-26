Неучева Елена Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеучева Елена Никитина

Неучева Елена Никитина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

01.05.1847

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Неучев Фёдор (Федот) Семёнов

Отец ребёнка: Неучев Семён Ильин

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1823

Дочь: Пелагея Семёнова

Отец ребёнка: Неучев Семён Ильин

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Сергей Семёнов

Отец ребёнка: Неучев Семён Ильин

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
01.05.1847
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от горячки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close