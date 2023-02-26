Неучева Елена Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти01.05.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Неучев Фёдор (Федот) Семёнов
Отец ребёнка: Неучев Семён Ильин
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1823
Дочь: Пелагея Семёнова
Отец ребёнка: Неучев Семён Ильин
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Сергей Семёнов
Отец ребёнка: Неучев Семён Ильин
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
01.05.1847
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от горячки