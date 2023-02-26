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Новиков Михаил Иванов

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: Новиков Иван Фёдоров

Мать: Новикова Татьяна Афанасьева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1908

Сын: Новиков Иван Михайлов

Мать ребёнка: Новикова Ксения (Степанова)

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1909

Дочь: Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: Новикова Ксения (Степанова)

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1912

Сын: Новиков Василий Михайлов

Мать ребёнка: Новикова Ксения (Степанова)

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1916

Дочь: Ольга Михайлова

Мать ребёнка: Новикова Ксения (Степанова)

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Ксения (Степанова)

Смерть
Неизвестно
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