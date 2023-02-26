Новиков Михаил Иванов
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: Новиков Иван Фёдоров
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1908
Мать ребёнка: Новикова Ксения (Степанова)
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1909
Дочь: Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Новикова Ксения (Степанова)
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1912
Мать ребёнка: Новикова Ксения (Степанова)
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1916
Дочь: Ольга Михайлова
Мать ребёнка: Новикова Ксения (Степанова)
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно