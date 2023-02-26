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Новикова Ксения (Степанова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1908

Сын: Новиков Иван Михайлов

Отец ребёнка: Новиков Михаил Иванов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1909

Дочь: Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Новиков Михаил Иванов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1912

Сын: Новиков Василий Михайлов

Отец ребёнка: Новиков Михаил Иванов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1916

Дочь: Ольга Михайлова

Отец ребёнка: Новиков Михаил Иванов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Михаил Иванов

Смерть
Неизвестно