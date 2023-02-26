Новикова Ксения (Степанова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1908
Отец ребёнка: Новиков Михаил Иванов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1909
Дочь: Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Новиков Михаил Иванов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1912
Отец ребёнка: Новиков Михаил Иванов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1916
Дочь: Ольга Михайлова
Отец ребёнка: Новиков Михаил Иванов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно