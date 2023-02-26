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(Борисова) Ирина Михайлова

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Место рождения

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

12.04.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1845

Отец: Борисов Михаил Иванов

Мать: Борисова Ефрасинья Иванова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
05.11.1867

Муж: Иван Фёдоров

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
31.03.1869

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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