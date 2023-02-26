(Борисова) Ирина Михайлова
Место рожденияд.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения12.04.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1845
Отец: Борисов Михаил Иванов
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
05.11.1867
Муж: Иван Фёдоров
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
31.03.1869
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно