Яркина Наталья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Рышкова (Яркина) Матрона Дмитриева
Отец ребёнка: Яркин Дмитрий Федоров
Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Иленская слобода, Ирбитского уезда 1800 год - 4 года
Смерть
Неизвестно