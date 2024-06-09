Яркин Дмитрий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яркин Дмитрий Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1766 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яркина Наталья Степанова

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Рышкова (Яркина) Матрона Дмитриева

Мать ребёнка: Яркина Наталья Степанова

Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Иленская слобода, Ирбитского уезда 1800 год - 4 года
Смерть
Неизвестно

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