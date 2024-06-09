Яркин Дмитрий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яркина Наталья Степанова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Рышкова (Яркина) Матрона Дмитриева
Мать ребёнка: Яркина Наталья Степанова
Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Иленская слобода, Ирбитского уезда 1800 год - 4 года
Смерть
Неизвестно