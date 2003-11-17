Созинова (Воронцова) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.08.1924
Дата смерти17.11.2003
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1924
Отец: Воронцов Иван
Рождение ребёнка
21.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Созинов Геннадий Георгиевич
с. Спасское
Рождение ребёнка
24.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Созинов Геннадий Георгиевич
с. Макарье (Кировская обл.)
Бракосочетание
Неизвестно
с. Спасское
Смерть
17.11.2003
Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область
Похороны
Неизвестно
Макарьевское кладбище