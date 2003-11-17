Созинова (Воронцова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созинова (Воронцова) Любовь Ивановна

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Место рождения

Котельнич, город Котельнич, Кировская область

Дата рождения

28.08.1924

Дата смерти

17.11.2003

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1924

Отец: Воронцов Иван

Мать: Воронцова Анна Васильевна

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Рождение ребёнка
21.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Созинов Геннадий Георгиевич

с. Спасское
Рождение ребёнка
24.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Созинов Геннадий Георгиевич

с. Макарье (Кировская обл.)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Созинов Геннадий Георгиевич

с. Спасское
Смерть
17.11.2003
Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область
Похороны
Неизвестно
Макарьевское кладбище
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